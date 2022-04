Cyber Campus in Mönchengladbach : Doktoranden der Hochschule werden ausgezeichnet

Mönchengladbach Asiye Öztürk und Erfan Koza haben für ihre Forschung im Bereich Informationssicherheit den „Best Student Award“ gewonnen. Bald geht es nach New York.

Asiye Öztürk und Erfan Koza, Doktoranden und wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Informationssicherheit der Hochschule Niederrhein Clavis, sind für ihren Beitrag auf dem 18. Deutschen IT-Sicherheitskongress durch den Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mit dem „Best Student Award“ ausgezeichnet worden.

Asiye Öztürk und Erfan Koza haben am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Niederrhein jeweils ihren Bachelor- und ihren Masterabschluss im Studiengang Wirtschaftsinformatik erlangt. Seit 2016 arbeiten sie als wissenschaftliche Mitarbeiter und seit 2019 als Doktoranden am Institut Clavis sowie als Dozenten am Cyber Campus NRW.

Beide Doktoranden beschäftigen sich mit dem Thema Informationssicherheit in der Energiewirtschaft und werden ihre neuesten Forschungsergebnisse auf der 13. International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (Juli 2022) mit dem Themenschwerpunkt „Human Factor in Cyber Security” in New York vorstellen.