Auszeichnung für Mönchengladbacher : Christopher Reiners ist ein digitaler Held

Mönchengladbach Der Gründer der Corona-School wurde mit dem Volunteer-Award ausgezeichnet. Auf der Plattform lernen inzwischen viele Tausend Schüler und Studierende miteinander.

Der Mönchengladbacher Christopher Reiners (23) ist bei den Volunteer Awards 2021 in Berlin mit dem Preis in der Kategorie „Digital Hero“ ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte damit das Engagement, benachteiligte Schüler in der Corona-Pandemie im Homeschooling zu unterstützen. Reiners gründete im März 2020 gemeinsam mit Kommilitonen die Lernplattform Corona-School, die Schüler mit Nachhilfebedarf und ehrenamtliche Studierende vermittelt. Dabei helfen die Jung-Akademiker den Schülern bei ihren Schulschwierigkeiten, die gerade beim Homeschooling auftraten. Kostenpflichtiger Inhalt Die Website und Plattform baute er in kürzester Zeit auf. Wenige Wochen später wurde sie bereits von mehr als 10.000 Schülern genutzt.