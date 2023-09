Kooperation von Unternehmen und „Rockid.one“ Azubis für Medienprojekt in Schulen ausgezeichnet

Ausgezeichnet wurden am Montagvormittag acht Unternehmen, die in diesem Jahr teilgenommen haben: die Gladbacher Bank, die SMS-Group, die NEW, Vanderlande, die Aunde Group, Junkers & Müllers, die Trützschler Group und die Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG. Im Mittelpunkt der Ehrung standen Julia Schubert und Anna-Lena Göbbels gemeinsam mit 37 weiteren Auszubildenden aus den genannten Unternehmen und den Vertreterinnen der teilnehmenden Grundschulen.