Einzelhandel in Mönchengladbach Wie sich die Innenstadt Mönchengladbachs verändert hat

Die Innenstadt Gladbachs steht seit Jahren unter Druck: erst machte der Online-Handel den kleinen Geschäften das Leben schwer, dann fegte die Pandemie die Einkaufstraßen gleich ganz leer. Letztere brachte sogar große Handelsketten in Schwierigkeiten, Kostenpflichtiger Inhalt seit Jahren steht unter anderem der Erhalt der Kaufhof-Häuser immer wieder zur Debatte. Klar ist seit einigen Wochen, dass in Filiale von Galeria Kaufhof in Mönchengladbach schließen wird. Doch ganz so düster sind die Aussichten nicht, denn auch wenn sich das Angebot verschoben hat, so ist es in Summe sogar größer geworden.