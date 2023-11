Auch Schaufensterpuppen Ausverkauf bei Galeria Kaufhof in Mönchengladbach – was angeboten wird

Ernst Humpert hält ein Stück Galeria Kaufhof in den Händen: Er verlässt gerade das Geschäft an der Hindenburgstraße, bringt die Arme und den unteren Teil einer Schaufensterpuppe zu seinem Auto. „Wir wollen eine Puppe ins Ankleidezimmer stellen, damit meine Frau verschiedene Outfits an ihr ausprobieren kann“, sagt der Gladbacher. „Eine zweite soll als außergewöhnliches Deko-Element den Garten schmücken.“ Für Humpert haben die Puppen auch nostalgischen Wert. Er kennt den Kaufhof im Herzen von Gladbach seit seiner Kindheit, sichert sich vor dessen endgültiger Schließung im Januar 2024 ein Erinnerungsstück. „Das Geschäft gehörte immer fest zur Innenstadt. Dass dieses Kapitel nun endet, ist wirklich schade“, sagt er.