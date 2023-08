Bald neue Struktur in Mönchengladbach Katholiken verlassen Kirche in Scharen

Die katholische Kirche in Mönchengladbach, Korschenbroich und Jüchen steht vor gravierenden Veränderungen. In diesen Tagen steht die finale Konferenz im regionalen Pastoralrat an, in der die in der Region erarbeitete neue Struktur mit pastoralen Räumen entschieden wird. „Das Bistum erwartet ein Votum zu Vorschlägen, welche pastoralen Räume gebildet werden“, sagt Regionalvikar Ulrich Clancett, der den Prozess seit Januar im Regionalteam mit der pastoralen Mitarbeiterin Annette Diesler und der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Elisabeth Laumanns begleitet.