Ausstellung in Mönchengladbach „Wir wollen wissen, was jüdische Mitmenschen erlebt haben“

Sechs Millionen Juden wurden durch die Nationalsozialisten ermordet. Die unvorstellbar hohe Ziffer macht es dem Vorstellungsvermögen schwer, Einzelschicksale hinter nackten Zahlen zu sehen. Dem wirkt die Wanderausstellung „We, the six Million“ entgegen. Sie gibt einigen der ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Opfer wurden, ein Gesicht. Am Beispiel von Biografien veranschaulicht sie persönliche Lebenswege. Dabei stützt sie sich auf Akten, Zeitzeugenberichte und Berichte von Hinterbliebenen. Derzeit ist die Wanderausstellung in der LernBar des Gymnasiums am Geroweiher zu sehen. Am letzten Tag, dem 18. Dezember, ist sie für die Öffentlichkeit geöffnet.