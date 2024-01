Abschlussausstellung im Gewölbekeller Wie eine New Yorker Künstlerin Mönchengladbach sieht

Mönchengladbach · Nach sechs Monaten Aufenthalt zeigt die Atelierstipendiatin Whitney Claflin im Gewölbekeller des Hauses Erholung ihre Abschlussinstallation „Why Limit Happy to an Hour?“. Was sie inspirierte und welche Pläne die Künstlerin nun hat.

29.01.2024 , 05:10 Uhr

Die Atelierstipendiatin Whitney Claflin zeigt für ihre Abschlussausstellung ihre Eindrücke von der Stadt in verschiedenen Installationen. Foto: Jana Bauch (jaba)

Von Angela Wilms-Adrians