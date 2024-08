Ausgezeichnete Skulpturen in Mönchengladbach Spiegelglatte Formen und überraschende Kunstwerke

Im vergangenen Jahr ist Lars Wolter mit dem „Cityartists-Kunstpreis“ des NRW-Kultursekretariats ausgezeichnet worden. Seit Samstag präsentiert er elf Exponate in der Galerie E 71 an der Eickener Straße 71. Rund die Hälfte der Arbeiten sind streng geometrisch aufgebaut. Als Kontrastprogramm gehören zu der Ausstellung aber auch fünf Skulpturen, die aus Baumstämmen bestehen. Dass die Ausstellung „Spieglein, Spieglein an der Wand“ heißt, liegt an den Objekten aus Edelstahl, den Lars Wolter so poliert hat, dass er wie ein Spiegel wirkt.