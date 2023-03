Jahresausstellung in Mönchengladbach „Tierisches“ in der Galerie Löhrl

Gregor Schneider lässt teilhaben an seiner Auszeichnung mit dem goldenen Löwen auf der Biennale in Venedig. Er hat den geflügelten Löwen nachgießen lassen und künstlerisch bearbeitet, unter anderem mit Dämmmaterial aus dem Werk „Totes Haus u r“. Das Exponat in der Galerie ist eines von elf Unikaten zum Thema.