Projekt in Mönchengladbach Neue Ausstellung zur Special Hockey EM in der Zentralbibliothek

Vier Spieler des Special Hockey Nationalteams – Florian Bresch, Mohammad Al Ali, Jan Kleinatland und Dennis Steins – traten neben van Overmeire auf die Bühne und berichteten von ihren Emotionen in den drei Tagen der EM 2023. Al Ali berührte die Besucher in seiner Rede: „Das war mein erstes Nationalspiel. Ich muss gestehen, dass ich nicht gebürtiger Deutscher bin. Es ist eine Ehre für mich, dass ich für ein Land spielen darf, das mir so viel gegeben hat.“