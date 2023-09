Ausstellung in Mönchengladbach Wie Reich-Ranicki mit „Selfies“ gewürdigt wird

Hurtz sprach von der Magie der Handschrift, die den jeweiligen Menschen vergegenwärtige. Der Geistliche beschrieb Reich-Ranicki über literarische Bezüge als für ihn wichtigen Wegweiser in die moderne Literatur. Der Kritiker habe „fürchterlich poltern können“, aber auch Lobeshymnen gesprochen, die zwangen, ein Buch zu kaufen. Hurtz betonte, die Ausstellung in Erinnerung an den Zeitzeugen des Holocaust solle auch Zeichen gegen das Vergessen nationalsozialistischer Verbrechen sein.