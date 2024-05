Ausstellung in Mönchengladbach Ein Wochenende mit Kunst aus Frankreich und Deutschland

Wie die Gemälde von Viviane Dubosc aus Sommery. Die Bewegung des Meeres ist ein willkommener Malanlass für die Französin, die in ihren Bildern Menschen mit den ungezähmten Gezeiten und dem Wind konfrontiert. Auch Sylvain Georges, Fotograf aus Dieppe, zeigt die Faszination der Kraft heranrollender Wassermassen, wenn er das überbordende Wasser an den Kaimauern festhält. Skulpturen sind in der Regel unbewegt, greifen aber mit ihren ausladenden „Bewegungen“ in den Raum. Eine schlanke Bronze-Figur von Jean-Pierre Georgin aus Le Tréport, die an eine große, verzweigte Wurzel erinnert, gerät bei der Eröffnung leicht ins Wanken, als wolle sie das Thema verdeutlichen.