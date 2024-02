Kunstausstellung in Mönchengladbach Wenn Linien und Streifen in einer Druckgrafik faszinieren

Petra Missal widmet sich der Monotypie, einem Druckverfahren, bei dem ein nicht zu wiederholendes Unikat entsteht. Das Motiv wird auf eine Glasplatte oder auf die Rückseite eines Papiers gezeichnet, auch Materialien, die eine Struktur besitzen, werden aufgelegt und abgedruckt. Missal gestaltet ihre mehrfach überdruckten kleinformatigen Arbeiten in Schwarz-, Weiß- und Grautönen. Durch diese Reduzierung gelingt es ihr, das Augenmerk auf die Strukturen und Linien zu lenken, die in Beziehung zueinander treten und in diesem Zusammenspiel die Fantasie des Betrachters anregen, Menschen oder Landschaften zu entdecken. So kann das kleine Stück einer gerasterten Matte aus dem Baumarkt zum Hügel werden, eine ansteigende Farbfläche einen Horizont suggerieren. Die Fantasie wird angeregt und entdeckt Geschichten. Auch wenn Petra Missal sagt: „Es geht nicht um das Gegenständliche, nur um Struktur und Kontraste.“ Hier und da ergänzt Missal die Monotypie durch eine Linie oder einen Streifen einer anderen, verworfenen Arbeit, den sie in die Grafik einklebt.