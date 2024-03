Evangelische Hauptkirche Foto-Ausstellung zeigt die Zukunft in Freiheit

Eine Frau gibt den Blick in ihren geöffneten Koffer frei: drei gerahmte Fotos, die ihre Angehörigen zeigen. Ein junges Mädchen hält mit Stacheldraht umwickelte Bücher in der Hand. „Hope – Hoffnung bewegt!“ heißt die ungewöhnliche Ausstellung, die zurzeit in der evangelischen Hauptkirche in Rheydt zu sehen ist. Bei der Landessynode 2023 wurde sie eröffnet. Seitdem waren die Ergebnisse aus dem Fotoworkshop schon in vielen Gotteshäusern zu sehen.