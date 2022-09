Ausstellung in Mönchengladbach : Eindrückliche Einblicke in das Leben der Gastarbeiter

Mönchengladbach Die Fotoausstellung „Gastarbeiter-Chronik“ im L64 bebildert detailliert die Geschichte von Menschen, die ihre Heimat verließen, um weit entfernt von Freunden und Familie Arbeit zu finden.

Die Schilderung ist eindrucksvoll: „Sie ging mit einem Koffer als Gastarbeiterin nach Deutschland und versprach, bald wieder ‚nach Hause‘ zu kommen. Aber sie kam nicht. Stattdessen sind wir ihr nach, in die ‚fremde Ferne‘ und verließen unser Zuhause für immer.“ So beschreibt Serin Alma die Geschichte ihrer Mutter, die 1973, kurz nach der Geburt des siebten Kindes, die Türkei verließ und nach Deutschland kam.

Das Schicksal ihrer Mutter, ihrer Familie und andere Gastarbeiter aus der Türkei hat sie in einer Fotodokumentation festgehalten, die noch bis Donnerstag, 29. September, von 9 bis 18 Uhr in den Räumen der Arbeiter-Wohlfahrtfahrt an der Limitenstraße im L64 zu besichtigen ist. Entstanden ist die Fotoausstellung „Gastarbeiter-Chronik“, die Teil der Veranstaltungen im Rahmen der Interkulturellen Woche in Mönchengladbach ist.