Citykirche in Mönchengladbach „1948“ – eine Ausstellung als Zeichen der Solidarität mit Israel

Die Eröffnung einer Ausstellung ist in der Citykirche keine Besonderheit. Dass sie aber von vielen Polizeikräften gesichert werden muss, kam bisher noch nicht vor. Doch das ist gerade traurige Realität, wenn es in Deutschland um Israel geht. Vor 75 Jahren wurde der Staat gegründet, vorausgegangen war eine Tausende Jahre alte Geschichte des jüdischen Volkes, die von viel Leid und Verfolgung, aber auch von Erfolgen und Bereicherung geprägt war. Genau darum geht es in der Schau mit dem Titel „1948“.