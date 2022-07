Ausflugstipps : Außergewöhnliche Ausflugsziele in Gladbach und Umgebung

Mönchengladbach Das schöne Wetter sollte man nutzen. Am besten für einen Ausflug in die Region. Wir haben ein paar Sehenswürdigkeiten herausgesucht, die entweder in der Stadt oder maximal eine halbe Stunde Autofahrt entfernt sind.

Wussten Sie, dass in Donk eine Schwebebrücke steht, von denen weltweit nur neun in Betrieb sind? Und dass es ganz in der Nähe ein Naturschutzgebiet gibt, das nach einer Mischung aus Urwald und Zaubergarten aussieht? Kennen Sie schon die kleinste Kapelle am Niederrhein? Wenn Sie mindestens eine dieser Fragen verneinen können, ist diese Bilderstrecke für Sie. In der Region gibt es viele Sehenswürdigkeiten, die auf den ersten Blick nicht interessant scheinen, aber außergewöhnlich sind. Viel Spaß beim Erkunden!

(desa)