Prozessauftakt am Landgericht Mönchengladbach Nur ein Angeklagter sagt zu Wickrather Messerattacke aus

Vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Mönchengladbach hat am Donnerstag der Prozess um ein versuchtes Tötungsdelikt in Wickrath begonnen. Angeklagt sind zwei Mönchengladbacher, die zur Tatzeit 15 Jahre alt waren. Es geht um eine Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen und zwei 17-Jährigen, bei der Pfefferspray und ein Messer zum Einsatz gekommen sein sollen. Dem Hauptangeklagten wird vorgeworfen, mit einem Springmesser einem 17-Jährigen eine lebensgefährliche Verletzung und einem anderen 17-Jährigen Schnittverletzungen an der Wade zugefügt zu haben. Der zweite Angeklagte soll Pfefferspray versprüht und auf einen der 17-Jährigen eingeschlagen und -getreten haben.