Kliniken in Mönchengladbach Wenn der Weg zur Arbeit 9440 Kilometer lang ist

Der 38-jährige Babu Mathew und seine Kollegin, Roniya Joseph, 34 Jahre alt, sitzen strahlend in einem Besucherzimmer des Bethesda-Krankenhauses. Sie haben allen Grund, gut gelaunt zu sein. Was haben die beiden in nur 14 Monaten in Deutschland nicht schon alles geschafft: Sie haben ihre Anerkennung als Gesundheits- und Krankenpfleger und -pflegerin erworben und werden bald einen Arbeitsvertrag in den Händen halten. Sie haben die deutsche Sprache gelernt.