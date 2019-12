(R)ausgehen an Weihnachten : Weihnachtliches Wiedersehen außer Haus

Die Gastronomen der Waldhausener Straße wissen, dass auch an Heiligabend viele Gäste kommen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Was die Menschen verbindet, die an Heiligabend die eigenen vier Wände verlassen und in Bars und Clubs feiern gehen.

Der heilige Abend: Kartoffelsalat mit Würstchen, Bescherung für die Kinder. Und dann? Wenn die Kinder schon erwachsen sind, vielleicht in einer anderen Stadt oder gar einem anderen Land leben. Und nur zu Weihnachten die ganze Familie zusammenkommt. Viele Mönchengladbacher nutzen diesen Abend, indem sie nicht in den eigenen vier Wänden bleiben. Sie gehen raus, feiern in Bars und Clubs, treffen dort auf Gleichgesinnte, beschenken sich dort sogar.

Die Wirte der Waldhausener Straße wollen ein „Wohnzimmer“ sein, ein zweites Zuhause. An Weihnachten werden selbst Fußballkneipen wie das BrauHaus MaNaMaNa zu erstaunlich besinnlichen Orten. „Die Leute, die an Heiligabend herkommen, sind alle sehr schick angezogen, kommen oft gerade vom Familienessen, lassen es hier dann aber eher ruhig angehen“, berichtet Inhaber Hauke Jakob. „Das ist der eine Tag im Jahr, an dem auch wir Hemd und Weste tragen.“ Väter kämen mit ihren erwachsenen Söhnen her, „noch ein Bierchen trinken“, alte Freunde, die nach der Schule oder dem Studium in verschiedene Städte gezogen sind, träfen sich an Weihnachten wieder.

Info Wo an Heiligabend gefeiert wird Altstadt Cannape bis 17 Uhr, Deja Vu von 10.30 bis 15 Uhr und ab 21 Uhr, Markt 26 ab 21 Uhr mit Musik der 70er, 80er und 90er, Bar Plastique ab 21 Uhr mit der „Christmas Night“, Brauhaus MaNaMaNa ab 22 Uhr, Foormat ab 22 Uhr, Frau Manfred ab 23 Uhr mit „Vierundzwanzigzwölf“, Goldwasser ab 23 Uhr mit „Touch my Soul“, Projekt 42 ab 23 Uhr mit „Cooky Club“, Graefen ab 23 Uhr mit der „Xmas Party“, Die Box ab 23 Uhr mit „Holy Shit“ und das Bonnie Blitz ab 23 Uhr mit dem „Merry X-Fest“. Rheydt Irish Pub „The Pogs“ ab 21.30 Uhr.

Der Dezember ist immer ein starker Monat für die Gastronomie, Restaurants machen an Heiligabend für gewöhnlich aber Pause, um sich auf die zwei stressigen Weihnachtsfeiertage vorzubereiten. Die Bars der Altstadt fahren an Heiligabend jedoch ein besonderes Programm auf. Ob es nun das „Merry X-Fest“ im Bonnie Blitz ist oder die „Christmas Night“ in der Bar Plastique. „Es gibt Musik aus jeder Dekade und jeder Stilrichtung, da findet wirklich jeder was“, bestätigt Marco Raspe, Inhaber des Foormat. Die ersten Bars starten damit um 21 Uhr, die Clubs legen spätestens um 23 Uhr auf. Im Foormat dürfen die Mitarbeiter an Weihnachten übrigens besonders auffällige Weihnachts-Shirts tragen, die die Gäste mit witzigen Motiven zum Lachen bringen sollen.

Nicht nur Familien kommen an Weihnachten zusammen. „Auch wir treffen an Heiligabend alte Bekannte wieder, für dieses Jahr hat sich eine ehemalige Mitarbeiterin angekündigt“, sagt Jakob. Zum Fest der Gaben sind dann auch irgendwie alle in Spendierlaune. Gäste machten den Wirten kleine und große Geschenke, geben mehr Trinkgeld als sonst. „In einem Jahr hatten ganze 30 Leute für uns für einen Gutschein zusammengeworfen“, erzählt Jakob. Den Gefallen erwidern Jakob und Raspe an Heiligabend gern, da gehe dann schon das ein oder andere Getränk „aufs Haus“. Besonders begehrt sein dürfte das kleine Weihnachtsgeschenk, dass Jakob seinen Stammgästen mache. Welches das in diesem Jahr sein wird, verrät er aber noch nicht.

Wer am ersten Weihnachtstag nicht schon mittags wieder bei Onkel und Tante oder den Großeltern aufschlagen muss, kann in den Clubs bis in die Morgenstunden feiern. Im MaNaMaNa gehe es erfahrungsgemäßg ruhiger zu, ab 1.30 Uhr etwa heiße es „geschlossene Gesellschaft“. „Dann machen wir vorn die Tür zu und setzen uns zu den Gästen“, erzählt Jakob. Genau andersherum geht es im Cannape zu. Dort wird der heilige Abend traditionell mit einem Frühshoppen eingeläutet. Das Café am Alten Markt feiert Weihnachten mit seinen Gästen daher bis 17 Uhr.