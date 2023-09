Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Ausgedehnter Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus

Der Anwohner der Brandwohnung hatte Rauch eingeatmet und wurde vom Rettungsdienst an der Einsatzstelle erstversorgt, anschließend zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Ein weiterer Anwohner musste ebenfalls durch den Rettungsdienst betreut werden. Ein Transport in eine Klinik war in dem Fall aber nicht erforderlich.