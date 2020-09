Lehrstellen in Mönchengladbach : Ausbildungsmarkt 2020 ist flexibler

Mönchengladbach Die Chancen, auch jetzt noch einen Ausbildungsplatz zu finden, sind in Mönchengladbach gut. Das hat mit der Corona-Pandemie zu tun.

Corona hat den Ausbildungsmarkt durcheinander gewirbelt. Aber auch für Überraschungen gesorgt. Während im Rhein-Kreis Neuss, der normalerweise mit besseren Daten glänzt, die Zahl der Ausbildungsplätze um mehr als 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist, verzeichnet Mönchengladbach ein Plus von einem Prozent. Statt 1647 Ausbildungsstellen wie in 2019 zählt die Arbeitsagentur 1664 Ausbildungsplätze in der Stadt. „Wir waren sehr erstaunt“, sagt Angela Schoofs, Chefin der Agentur für Arbeit Mönchengladbach, deren Bezirk auch den Rhein-Kreis Neuss umfasst. „Es sind die Logistikunternehmen, die ausbilden und für das Plus in Mönchengladbach sorgen.“ Die Zahl der Bewerber geht aber auch dort zurück – von 2110 auf 2045.

Warum eigentlich? Auch in diesem Jahr gibt es doch genügend Schulabgänger, die eine Ausbildung beginnen können. „Sie drehen unter Umständen noch eine Runde im Berufskolleg“, vermutet Jürgen Steinmetz, Geschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein. Auch Stefan Bresser von der Kreishandwerkerschaft spricht von einem eventuellen Wartejahr, das aber, so Bresser, nicht nötig sei. „Die Suche lohnt sich, wir sind flexibel. Es können noch bis zum Jahresende Ausbildungsverträge abgeschlossen werden.“

Traditionell beginnen Ausbildungen am 1. August oder 1. September. Aber in diesem Jahr möchte das niemand so eng sehen. Der Markt ist noch in Bewegung. „Vor vier Wochen hatte ich noch viel mehr Sorgenfalten auf der Stirn“, sagt Steinmetz. „Damals hatten wir noch ein Minus von 20 Prozent, jetzt sind es nur noch 15 Prozent. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr sogar noch einstellig werden.“ Für den IHK-Geschäftsführer ist das eine echte Zukunftsfrage. „Vor einem Jahr war der Fachkräftebedarf das größte Konjunkturrisiko. Und so wird es auch wieder kommen“, stellt er fest und wirbt für die duale Ausbildung als ersten Karriereschritt. Ein Karriereschritt, der sich lohnt, wie eine Studie des Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung der Universität Tübingen belegt: Mit einem kumulierten Verdienst von rund 1,4 Millionen Euro liegen Meister und Techniker am Ende ihres Erwerbslebens fast auf gleichem Niveau wie Akademiker.