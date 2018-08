Mönchengladbach: Ausbildungsbotschafter gehen in Schulen

Mönchengladbach Auszubildende erklären in Schülern, welche Karrierechancen sich nach Abschluss einer dualen Ausbildung ergeben.

(angr) Das Ausbildungsjahr hat für viele junge Azubis gerade erst begonnen. Trotzdem haben nach Ende der Ferien die Ausbildungsbotschafter schon direkt wieder Hochbetrieb, sagt Dorothee Schartz, Projektmitarbeiterin bei der IHK-Ausbildungs-GmbH der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. „Viele Schulen möchten dann ihre Schüler umfassend über Ausbildung informieren.“ Bei dem Projekt gehen Auszubildende in die Schulen der Region und berichten von ihren Erfahrungen vor und während der Ausbildung. Sie sprechen über ihre Bewerbungsphase, die Ausbildungsinhalte, über Berufsschule und darüber, was ihnen an ihrer Ausbildung gefällt. Bei allen Fragen zum Projekt steht die Mitarbeiterin der IHK Ausbildungs-GmbH Ausbildungsbetrieben und Schulen im Rahmen einer Hotline am Montag, 20. August, von 13.30 bis 15 Uhr unter Tel. 02151 635470 zur Verfügung.