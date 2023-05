Gesundheitsberufe in Mönchengladbach Wie sich Ahmed Bejáoui als Facharzt im „Eli“ integriert hat

Der Weg bis zum fertigen Facharzt sei lang, so Löw: „In aller Regel beträgt er neun Jahre.“ Und er sei auch nicht einfach: „Es gibt auch Kandidaten, denen wir bereits nach wenigen Monaten ans Herz legen, doch das Fach zu wechseln.“ Nicht so Ahmed Bejáoui: „Ich liebe das, was ich mache, und ich lerne jeden Tag etwas Neues.“ Er fühle sich im „Eli“ sehr wohl und könne sich sehr gut vorstellen zu bleiben. Ihn fasziniere an seinem Beruf, „dass ich, anders als in anderen Fachabteilungen, schon im Operationssaal das Ergebnis meiner Arbeit sehen kann“.