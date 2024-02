Mobilität in Mönchengladbach Wie Fahrschüler lernen, einen Linienbus zu steuern

Kamiran Ali und Mohamed Jabolie sind zwei der rund 50 Busfahrschüler, die jährlich in der Fahrschule Ismar ausgebildet werden. „Zu wenige“, sagt Inhaber Christoph Ismar. Der Bedarf an Busfahrern steige, die wenigsten wollten den Job aber noch machen. Nicht so Ali und Jabolie. „Wir wollen auf jeden Fall Busfahrer werden“, sind sie sich einig. Fahrlehrer Helmut Stein nimmt bei den praktischen Übungsstunden neben dem Schüler, der am Steuer des Busses sitzt, immer auch ein bis drei weitere Fahrschüler mit. „Sie lernen aus den Fehlern der anderen“, sagt Stein. Er muss es wissen, schließlich lehrt er seit 40 Jahren alle Führerscheinklassen.