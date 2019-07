Von Köln nach Mönchengladbach : S-Bahn-Linie 6 soll mit Geld des Bundes in Fahrt gebracht werden

Mönchengladbach Die Bahn, das Land NRW und die Verkehrsverbünde haben sich in einer Vereinbarung auf einen Ausbau der Strecke zwischen Köln und Mönchengladbach verständigt. Die Finanzierung soll vom Bund kommen.

Eine Verlängerung der S-Bahn-Linie 6 von Köln bis Mönchengladbach soll beschleunigt in Angriff genommen werden. Darauf haben sich Landesregierung, Deutsche Bahn, der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und der Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) verständigt. Sie unterzeichneten ein Memorandum, demzufolge vom Bund als Soforthilfen für den Strukturwandel im Rheinischen Kohlerevier bereit zu stellende Gelder auch in das schon lange diskutierte S-Bahn-Projekt fließen sollen. „Wir machen Tempo beim Ausbau der klimaneutralen Mobilität im Rheinischen Revier und halten das Versprechen ein, den Ausstieg aus der Braunkohle gemeinsam mit den verantwortlichen Akteuren in der Region umfassend zu flankieren und so neue Perspektiven für die Region zu entwickeln“, kommentierte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die in der Düsseldorfer Staatskanzlei unterzeichnete Vereinbarung. Als Hilfen für den Strukturwandel in den ost- und westdeutschen Revieren nach einem Ausstieg aus der Kohleverstromung sollen insgesamt 40 Milliarden Euro während der nächsten 20 Jahre zur Verfügung gestellt werden. 15 Milliarden davon sind für das rheinische Revier angekündigt.