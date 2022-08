Konzert in Mönchengladbach : Aus „Rock im Denkmal“ wird „Rock in Rheydt“

Mönchengladbach Nach zwei Jahren Coronapause wird dieses Mal im Turnerheim gefeiert. Die Gewerkschaft der Polizei Mönchengladbach lädt wieder zum „legendären Festival“ ein.

Die Gewerkschaft der Polizei Mönchengladbach startet am kommenden Samstag nach zweijähriger Pandemie-Pause wieder ihr legendäres Rockfestival, auch bekannt als Bürger- und Polizeifest. Da das „Denkmal“ in Geneicken leider geschlossen ist, musste ein neuer Veranstaltungsort gesucht werden. Und man würde fündig mit dem Turnerheim an der Nordstraße.

„Der Rest bleibt aber beim Altbewährten“, versichert Uwe W. Schaeben, Vorsitzender der Mönchengladbacher Gewerkschaft der Polizei. Und er verspricht: „Es wird live gerockt – vom Feinsten!“ Dafür stehe eine Spitzenband auf der Bühne: „Die Jungs von ,Hard Days Night‘“, kurz HDN, covern seit 34 Jahren die legendären Beatles und haben rund 2000 Konzerte unter anderem in New York, London, Liverpool und Cannes gespielt. Auch die Berliner Philharmonie war schon mit HDN nicht ,Yesterday‘, sondern ,up to date‘.“