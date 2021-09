Borussias Stadionsprecher in RTL-Serie : Blutiger Serienausstieg von Torsten Knippertz bei „Unter uns“

Mönchengladbach Nach drei Monaten findet die Gastrolle von Borussias Stadionsprecher Torsten Knippertz in der RTL-Vorabendserie „Unter uns“ ihr Ende. Knippertz Rolle verlässt die Serie unter spektakulären Umständen.

Der Gladbacher spielt darin in mehreren Episoden den Bewährungshelfer Marius Popovic. In der Szene in der Serie, welche seinen Abschied besiegeln wird, gerät er durch einen Streit in ein Handgemenge und wird von Luke Färber, gespielt von Jakob Graf, in einem Keller niedergeschlagen. Nach drei Monaten nimmt Knippertz von seiner Rolle Abschied und sagt dazu: „Jeder Abschied tut weh und ist ein schwerer Schlag. Im Falle von meiner Rolle Marius Popovic ist das ja auch absolut wörtlich zu nehmen.“