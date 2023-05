Skulptur in Mönchengladbach Heinz Mack enttäuscht über Umgang mit Kunst

In 204 nordrhein-westfälischen Städten sind Kunstwerke von Professor Heinz Mack im Stadtbild zu entdecken. Sein Büro mit sechs Mitarbeiterinnen, darunter seine Tochter Valeria Mack, bereitet gerade parallel vier große Ausstellungen in Hagen, Düsseldorf, Karlsruhe und New York vor. Auch ein überaus renommiertes französisches Museum in Paris möchte eine Arbeit des Künstlers erwerben. Städte und Museen in Deutschland und der Welt reißen sich um die Werke des Zero-Künstlers Heinz Mack.