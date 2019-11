Denisa Richters zu Gast bei „Mönchengladbacher Gesichter“ : Aus dem Alltag einer Lokalredaktion

Denisa Richters war zu Gast im St. Kamillus Kolumbarium und wurde von Kaspar Müller-Bringmann interviewt. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach RP-Redaktionsleiterin Denisa Richters war im Rahmen der Talkreihe „Mönchengladbacher Gesichter“ zu Gast im St. Kamillus Kolumbarium.

Von Angela Rietdorf

„Noch zu Hause habe ich heute Morgen von dem spektakulären Unfall auf den Bahngleisen in Wickrath gehört, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde“, sagt Denisa Richters, leitende Regionalredakteurin der Rheinischen Post in Mönchengladbach. „Da stand der Aufmacher für Seite 1 fest.“ Das eingeplante Zweitstück aber habe man im Laufe des Tages rauswerfen müssen. „Als die Meldung über die Chlorwerte im Odenkirchener Grundwasser kam, rückte das stattdessen als Zweitstück rein.“ Jede Stunde ändere sich die Lage: Geschichten kommen dazu, andere brechen weg. Ein ganz normaler Tag in der Lokalredaktion einer Tageszeitung, von dem die Redaktionsleiterin ihrem Gesprächspartner Kaspar Müller-Bringmann berichtet. Sie ist in der Talkreihe „Mönchengladbacher Gesichter“ zu Gast im gut besuchten St. Kamillus Kolumbarium.

Die Journalistin erzählt vom alltäglichen Redaktionsbetrieb und von den Veränderungen, die durch die Vielzahl an zu bedienenden Kanälen wie Facebook, RP-Online und der digitalen Frühausgabe der RP entstehen. Trotz des ständig steigenden Tempos in der Medienwelt ist ihr eins wichtig: „Sorgfalt geht vor Schnelligkeit. Wir nehmen uns die Zeit, sorgfältig zu recherchieren. Das unterscheidet uns als Tageszeitung von sozialen Medien.“ Ob Objektivität der Maßstab der journalistischen Arbeit sein könne, will Müller-Bringmann wissen. „Absolute Objektivität gibt es nicht im Leben, auch nicht im Journalismus“, sagt Richters, „Auswahl und Gewichtung von Informationen haben immer auch einen subjektiven Aspekt. Es ist aber unsere Aufgabe, kritisch zu sein. Wir sind Zweifler, und das müssen wir auch bleiben.“

Die Leser seien heute anspruchsvoller und meldeten sich häufiger als früher. „Das macht es interessant, wir bekommen eine direkte Reaktion.“ Wie sieht die Zukunft der Lokalzeitung aus? Prognosen seien in dieser zeit der ständigen Veränderung schwierig, aber: „Klickzahlen und die Artikel, die hinter einer Bezahlschranke liegen und gelesen werden, geben uns Hinweise auf die Interessen der Leser. Wir sehen, welche Themen funktionieren: die mit lokaler Bedeutung, die wir möglichst exklusiv haben.“ Die Leser möchten wissen, was vor ihrer Haustür passiert. „Ich wünsche mir das Feedback der Leser, wenn sie zufrieden, aber auch wenn sie nicht zufrieden sind.“