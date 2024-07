Umweltdelikt in Mönchengladbach Aus dem Brunnen im Bunten Garten quillt Schaum

Wer am Samstag einen Spaziergang im Bunten Garten unternahm, musste in Höhe des Brunnens mehrmals hinschauen. Der ein oder andere rieb sich verdutzt die Augen und ging noch näher heran, um sich das Schauspiel genauer anzusehen. Doch tatsächlich: Aus dem erst vor wenigen Jahren neu errichteten Springbrunnen zwischen den neu bepflanzten Blumenbeeten sprudelte dicker weißer Schaum, als ob sich jemand ein Vollbad eingelassen und es mit der Dosierung übertrieben hätte. Dazu lag ein Geruch von Waschmittel in der Luft. An den Rändern quoll die weiße Masse teils über, hier und da lösten sich Schaumwolken und wurden durch die Luft in die Beete getrieben.