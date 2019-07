Empfang im Rathaus : Aus der Welt nach Mönchengladbach

Mönchengladbach Aus fünf Ländern kamen die „Preisträger deutscher Sprache“ in diesem Jahr in die Stadt. Zwei Wochen verbrachten sie in Gastfamilien.

Zwei Wochen waren sie nun hier, doch so richtig kennen sich die zehn Schüler und Schülerinnen noch nicht in der Stadt aus. Am besten habe ihnen an Mönchengladbach gefallen: Garzweiler und das Forschungszentrum Jülich. Nun ja, wo nun genau die Stadtgrenzen verlaufen, das ist natürlich nicht wo wichtig bei einem Projekt, das Grenzen überwinden soll. Denn die zehn jungen Menschen waren aus Finnland, Guatemala, Südafrika, Rumänien und Irland nach Gladbach gekommen. Sie alle sind „Preisträger der deutschen Sprache“, die sich im Rahmen eines Programms des pädagogischen Austauschdienstes (PAD) für einen vierwöchigen Deutschlandaufenthalt (in Bonn, Berlin, München und Mönchengladbach) qualifiziert hatten.