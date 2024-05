Eine Auswahl der Projekte Wie Wickrath lebenswerter werden soll

In Aussicht gestellt (für den Zeitraum 2025/25) wird zum Beispiel das „Aufstellen mobiler Begrünungselemente“ auf dem Marktplatz sowie in der Quadtstraße und entlang der Trompeterallee. Das soll die Aufenthaltsqualität und das Stadtbild aufwerten und zugleich einen positiven Beitrag für das Stadtklima leisten, so die Planer. In Gladbach und Rheydt sind solche Elemente bereits aufgestellt worden – mit gemischter Resonanz der Bürger.