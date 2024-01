Irische Akrobatik in Mönchengladbach Mitreißende „Rhythm of The Dance“-Show in der Red Box

Die Kulisse in der Red Box konnte nicht passender sein: Mystisch und mit naturhafter Anmutung stimmte sie die Zuschauer auf eine kulturelle Reise von Mönchengladbach nach Irland ein. Im Laufe des Abends sollte sich die Ausstattung einzig über die raffinierte Lichtregie atmosphärisch verändern, während die Bühne zur Plattform für irischen Tanz und Musik von der grünen Insel wurde. Die National Dance Company of Ireland zeigte in zwei Akten eine Abfolge von Stepptänzen in Perfektion, das von mitreißenden und charakteristischen Liedern untermalt wurde.