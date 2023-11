Frau Hannelore gestorben Unsicherheit über Auftritt von Heino in Rheydt

Wie Heinos Manager am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, ist Hannelore Kramm, die Frau des Schlagersängers, tot. Sie starb demnach am 8. November im Alter von 82 Jahren. Bereits vor einigen Tagen hatte die Boulevardzeitung „Bild“ berichtet, dass Heinos Frau Hannelore „im Sterben liegt“. Der Musiker habe „alle Termine abgesagt“, um sich um seine Frau zu kümmern. Eine offizielle Absage der Kirchenkonzerte wurde bislang aber nicht veröffentlicht. Eine Anfrage unserer Redaktion an das Management des Schlagersängers bezüglich des Auftritts in Rheydt blieb unbeantwortet.