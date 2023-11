Kommt er oder nicht? Unsicherheit über Auftritt von Heino in Rheydt

Mönchengladbach · Der Schlager-Star und die norwegische Sängerin Anita Hegerland sollen eigentlich am Freitag, 17. November, in der Kirche St. Marien in Rheydt ein Konzert spielen. Doch das könnte nun abgesagt werden.

14.11.2023 , 16:24 Uhr

Die Sänger Anita Hegerland und Heino wollen eigentlich in Rheydt auftreten. Foto: dpa/Robert Michael

Es soll der Auftakt einer besonderen Tour durch Deutschland, Österreich, Kostenpflichtiger Inhalt Belgien und Italien sein: Am 17. November haben sich der Schlagersänger Heino und der frühere Kinderstar Anita Hegerland für ein gemeinsames Konzert in der Rheydter Kirche St. Marien angekündigt. Vor dem Altar wollen sie unter dem Titel „Die Himmel rühmen“ unter anderem sakrale Lieder und Klassiker von Schubert, Mozart, Brahms und Beethoven singen. Doch ob das Konzert wirklich stattfinden wird, ist momentan unklar. Nach Angaben der Boulevardzeitung „Bild“ soll Heinos Frau Hannelore „im Sterben liegen“. Der Musiker habe „alle Termine abgesagt“, um sich um seine Frau zu kümmern. Eine offizielle Absage der Kirchenkonzerte wurde bislang aber nicht veröffentlicht. Eine Anfrage unserer Redaktion an das Management des Schlagersängers bezüglich des Auftritts in Rheydt blieb unbeantwortet. „Ich bin auch ein Zigeuner“ Schlager-Star Heino in Mönchengladbach „Ich bin auch ein Zigeuner“ Eine Mitarbeiterin des Pfarrbüros der Kirche St. Marien, in der der Auftritt geplant ist, teilte auf Anfrage mit, dass auch die Pfarre bislang keine Absage erreicht hätte. „Es haben sich aber schon viele Menschen mit Tickets bei uns gemeldet, die wissen wollten, wie es nun weitergeht“, so die Mitarbeiterin. Heino, der unter anderem mit Liedern wie „Blau blüht der Enzian“ deutschlandweit bekannt wurde, ist mit seiner Frau Hannelore bereits seit 44 Jahren verheiratet. In Interviews hatte der Schlagersänger stets betont, wie wichtig es für ihn sei, Hannelore an seiner Seite zu haben.

(cwe)