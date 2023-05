Warum sich das Programm änderte Giesenkirchener Schützenfest beginnt mit Fehlstart

Am Sonntag um 17 Uhr beginnt für die Schützen der Festumzug, der in die Große Parade am Konstantinplatz mündet. Gäste sind die Bruderschaften aus Tackhütte, Mülfort, Geistenbeck und Schelsen. Gefeiert wird auch bei den Blauen Husaren (30 Jahre) und dem Zug Kajüte 99 (50 Jahre). Ausgezeichnet mit dem Jugendverdienstsorden werden Luca und Timo Hoeveler. Das Silberne Verdienstkreuz erhalten Rudi Armborst und Werner Kröppel. Detlef Breuer bekommt den Hohen Bruderschaftsorden. Das Heimat- und Schützenfest endet am Dienstag, 9. Mai, um 18.30 Uhr mit einer Parade und dem anschließenden Großen Zapfenstreich am Konstantinplatz.