Neues Festival in Rheydt Sportvereine präsentieren sich bei „Move & Groove“

„Move and Groove“ – das frühere Turmfest vereint am Samstag und Sonntag Sport und Musik und lockte schon am ersten Tag Hunderte Bürgerinnen und Bürger auf den Rheydter Marktplatz. Nach einem verhaltenen Anfang auf dem windumtosten Marktplatz war das „internationale Sportfest“ am frühen Nachmittag dann doch mit Sonnenschein gesegnet und bot regelrecht Festivalatmosphäre.