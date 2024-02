Aufregung in Mönchengladbach Cannabis-Produkte im Snack-Automat vor Schulen

An der Bebericher Straße direkt an der Ecke zur Marienburger Straße befindet sich seit Freitag, 9. Februar, ein Snackautomat. Er steht auf einem Privatgrundstück in unmittelbarer Nähe der Marienschule und der Vitusschule unter einer kleinen, speziell angefertigten Überdachung und ist zum Bürgersteig hin ausgerichtet.