Aufregung um Mini-Bahnhof in Mönchengladbach „Für 28 Fahrgäste werden Hunderttausende Euros verbaut – steht in keiner Relation“

Der Bahnhof „Mönchengladbach-Genhausen“ ist sehr idyllisch gelegen. Inmitten von Feldern, tief im Westen des Rheindahlener Lands zwischen Merreter, Knorr, Woof und eben Genhausen gelegen, mit einem Gleis, Bahnübergang und altem Bahnwärterhäuschen sieht’s äußerst adrett aus. Derzeit ist dort aber ein stattlicher Fuhrpark an Baumaschinen im Einsatz: Das Häuschen wird abgerissen, und der Bahnhof barrierefrei umgebaut. Rampen führen nun auf Bahnsteighöhe an beiden Seiten des Gleises. Und die elektronische Anzeige ist auch auf neuestem Stand – so vorbildlich sind längst nicht alle Bahnhöfe. Und so selten genutzt auch nicht.