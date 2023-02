Unwetter im Sommer 2022 in Mönchengladbach Aufräumarbeiten nach Sturm dauern noch immer an

Fast neun Monate nach dem kurzen, aber heftigen Sturm im Juni 2022 halten die Aufräumarbeiten noch immer an. Im Waldgebiet nahe der Korschenbroicher Straße sind Arbeiter der Abteilung Forst „mit Hochdruck“ mit der so genannten Waldbestandspflege beschäftigt, wie Mags-Sprecherin Yvonne Tillmanns auf Anfrage berichtet. Diese Arbeiten dürfen nur bis zum Beginn des Vogelschutzes Anfang März durchgeführt werden. Und noch gibt es viel zu tun: Dutzende Baumstämme stapeln sich in dem inzwischen sehr lichten Gebiet.