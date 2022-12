Krankheitswelle in Mönchengladbach Aufnahmestopp in der Kinderarztpraxis

Wer an diesem Morgen nach 8 Uhr kommt, hat eigentlich keine Chance mehr. Zu diesem Zeitpunkt stehen schon etliche Eltern in der Schlange vor der Mönchengladbacher Kinderarztpraxis, die meisten mit einem oder zwei kranken Kindern auf dem Arm, im Buggy oder an der Hand. Das Wartezimmer sitzt kurz darauf voll, überall wird gehustet, geröchelt, geschnieft. Der Flur gleicht einem zweiten Wartezimmer, fast alle Treppenstufen sind besetzt. Auf der Liste stehen kurz nach dem Öffnen der Kinderarztpraxis Dutzende Namen. Bei allen ist es akut. Hohes Fieber. Ohrenschmerzen. Der Hals. Starker Husten. Schon seit Tagen.