Aufführung in Mönchengladbach Mittelalterlicher Gerichtsprozess voller Wendungen

Für ihre Arbeit forderte die Inquisitorin glühende Eisen, eine Streckbank und eine neunschwänzige Katze. Alles dies war in Geistenbeck nicht vorhanden. Die Bestrafung erübrigte sich sowieso, da letztlich die Vogtesse auftauchte und sie die Sachlage mit ihrer Entführung aufklären konnte. Völlig umsonst war deshalb das Erscheinen der Henkerin „Kopf ab“ (Vanessa Odermatt). Es löste sich letztlich alles in Wohlgefallen auf, nur der Schwatte Michel wurde für sein böses Spiel in Handschellen abgeführt. Abschließend verkündete Nachrichtensprecherin Doris Jansen, dass trotz der anstehenden Legalisierung von Cannabis, in der Kirche nur der „normale Stoff Weihrauch“ verbrannt werde, weil Heilig Geist kein eingetragener Cannabis-Verein sei. Pfarrer van der Vorst nickte zustimmend. Für seine 15-jährige Autoren- und Regiearbeit ging der Dank von „Notarius“ Jochen Reske im Namen des Bürgervereins an Michael Schmitz.