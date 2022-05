Vogtgeding in Mönchengladbach-Giesenkirchen : Der Don wird freigesprochen, die Zuschauer verurteilt

Insgesamt 13 Schauspieler agierten beim 14. „Vogtgeding“ auf der Bühne des Kirmesplatzes in Geistenbeck. Die Aufführung erfreute sich erneut großer Beliebtheit. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Geistenbeck Das „Vogtgeding“ – eine auf der Bühne inszenierten Verhandlung des Bürgervereins Geistenbeck – feierte sein Comeback. Was es damit auf sich hat und wieso unpassende Kleidung geahndet wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franz Josef Ungerechts

Nach zweijähriger Corona-Pause führte der Bürgerverein Geistenbeck, unterstützt von der St. Josef Schützenbruderschaft, am Samstag wieder ein „Vogtgeding“ auf – vor vollbesetzen Bänken auf dem Kirmesplatz am Stapperweg in Geistenbeck. „Wat is denn eijentlich en Vogtgeding?“ Ziemlich frei nach Physiklehrer Professor Bömmel an seine Oberprima in der legendären Feuerzangenbowle könnte sich ein Nicht-Geistenbecker diese Frage stellen.

Mit genauso viel Fachwissen wie damals musste die Frage an die Oberprima „Wat is en Dampfmaschin?“ beantwortet werden. Diesmal war es nicht Bömmel, der die Erklärung abgab, sondern Michael Schmitz, der Vorsitzende des Bürgervereins Geistenbeck: „Ein Vogtgeding ist ein mittelalterliches ‚Gerichtsspectaculum‘, ein Gerichtsverfahren aus dem Mittelalter. Recht sprach damals der Grundherr oder vertretungsweise der Vogt“, erklärte er auf dem Kirmesplatz.

Zur Historie: Das „Vogtgeding“ genannte Gericht tagte nur einmal, selten zweimal im Jahr. Ein Termin wurde für den kommenden Sonntag in der Kirche bekannt gegeben. Es bestand für alle Einwohner Anwesenheitspflicht. Wer nicht teilnahm, musste eine Geldbuße zahlen.

So hart sind die Bedingungen bei den Aufführungen des Bürgervereins in der Neuzeit natürlich nicht mehr. Denn bei kühlen Getränken und heißen Würstchen fand die in Hoch- und Plattdeutsch aufgeführte Verhandlung bereits zum 14. Mal statt. Auch für dieses Jahr hatte Regisseur und Drehbuchautor Michael Schmitz wieder haarsträubende Fälle erfunden, deren Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen gewollt war.

Info Die Rollen und ihre Schauspieler Pitter: Egon Krieger

Noppes: Norbert Bude

Vogtesse: Ulrike Althoff

Schwatter Michel: Michael Schmitz

Grossinquisitor: Rainer Althoff

Bütteline: Ellen Elstner

Notarius: Jochen Roeske

Schieber: Barbara Gersmann

Bauer-sucht-Frau-Mann: Reimond Fox

Don Quadrocalcione: Daniel Oeller

Egon der Anwalt: Sonja Reichert

Don Macarone: Michael Schmitz

Nachrichtensprecherin: Doris Jansen

Zum Auftakt spielten die Show-Trompeten Odenkirchen. Doch dann stolperten Pitter und Noppes (Egon Krieger und Norbert Bude) auf die Bühne und regten sich in Plattdeutsch über Zeitgeschichtliches, Müllentsorgung, Schwarzmarkthändler und Corona fürchterlich auf. Pitter ist 113 Jahre alt (so glaubt er jedenfalls) und hat in dieser Zeit viel erlebt. Damals gab es noch Seuchen wie die Pocken oder die Spanische Grippe.

Zur Vorbereitung auf die dann beginnende Gerichtsverhandlung erschien Schwatter Michel, der Notarius, die Bütteline, der Bauer-sucht-Frau-Mann, der Mafiaboss, die Vogtesse, der Großinquisitor, der Anwalt und Don Macaroni auf der Bildfläche. Dazu lokale Themen wie die Müllentsorgung im Luisental, der Schwarzhandel mit Sonnenblumenöl, den gelben Säcken und mit Klopapier.

Ein Zeuge meldete sich, der vor dem Großinquisitor und der Vogtesse aussagen will, hauptsächlich gegen den Capo die Capi der Geistenbecker Müllmafia. Da alle anderen Zeugen nicht bereit waren, gegen den Mafiaboss und weitere Angeklagte auszusagen, konnte kein Angeklagter verurteilt werden; das Verfahren wurde eingestellt. Doch damit wollte sich die Vogtesse nicht zufriedengeben und verurteilte zwei Zuschauer zu je zehn Stockhieben wegen Tragens eines Hemdes, dessen Farbe ihr nicht passte, und wegen brauner Schuhe, die nicht zum Jackett passten.