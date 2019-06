Mönchengladbacher Schule nach Prügelattacke : „Das Schlimmste, was passieren kann“

Mönchengladbach Psychologen betreuen die Mitschüler des 17-Jährigen, der auf einer Klassenfahrt in England verprügelt wurde.

An der Hauptschule Stadtmitte läuft nach der Prügelattake während einer Klassenfahrt in England die Aufarbeitung. Die Schulleiterin Angelika Bürsing sagt, dass die gesamte Schule tief betroffen sei. „Das ist für Kollegen und Schüler das Schlimmste, was auf einer Klassenfahrt passieren kann. Wir hatten uns eigentlich alle sehr darauf gefreut, vor allem, weil es eine Abschlussfahrt war.“ Die beiden Klassen, die in England waren, sind die letzten der Schule. Mit Ende des Schuljahres schließt die Hauptschule ihren Betrieb. Der Schulpsychologische Dienst betreut derzeit die Schüler und Lehrer. Laut Stadt wird die Aufarbeitung mit dem Dienst auch in den kommenden Tagen weitergehen.