Workshop für Kinder : Auf Schloss Rheydt die Falken live erleben

Mönchengladbach Beim Falknerei-Workshop erlebten Kinder die Greifvögel „federnah“. Neben vielen Informationen gab es auch Streicheleinheiten.

Ganz langsam kommt die elfjährige Romy näher, streckt vorsichtig ihre Hand aus und wartet einen kurzen Moment. Nun streichelt sie behutsam das Gefieder des Falken, geht einen Schritt nach rechts, wartet erneut und streicht über den Rücken des Habichts. In einem Halbkreis stehen zwölf Kinder und schauen zu. Sie dürfen nun nacheinander die Tiere streicheln. Dieser federnahe Kontakt ist nach einer theoretischen Einführung ein Bestandteil des Falknerei-Workshops für Kinder auf Schloss Rheydt.

Artenschutz ist ein wichtiges Thema für Falkner. Sie leisten dazu einen wichtigen Beitrag, indem sie etwa verletzte Tiere pflegen und wieder in die Natur aussetzen.

Kindgerecht erklärt Schnurbusch Wissenswertes zur Geschichte der Falknerei, zur Zucht und zu den Lebensweisen der Greifvögel. Die Falknerei werde seit etwa 4000 Jahren betrieben und sei in der Steppe entstanden. Anfangs hätten die Menschen sie aus praktischen Gründen beobachtet: „Da, wo Greifvögel sind, ist eventuell Nahrung.“ Wahrscheinlich hätten die Menschen einmal kranke Greifvögel gefunden, sie aufgepäppelt und so seien sie zahm geworden. Zwischen den Informationen für die Kinder gibt es auch immer wieder Kontakt zu den Tieren: So sollen die Kinder zunächst jeweils durch einen leichten Fingergriff auf der Brust fühlen, welcher der Greifvögel dünner ist. Später schätzen sie das Gewicht von Jagdfalke Babajaga und Habicht Harald.