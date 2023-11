Deutschland-Ranking veröffentlich Mönchengladbach hat die schlechtesten Bürgerämter – oder doch nicht?

„In keiner deutschen Stadt sind Bürger so unzufrieden mit den Behörden vor Ort wie in Mönchengladbach.“ So beginnt eine Mitteilung des Verbraucherschutzvereins Berlin/ Brandenburg (VSVBB) an Medien. Darin weist der Verein auf sein neuestes Behörden-Ranking hin. Zum fünften Mal hat der VSVBB die Google-Bewertungen der Bürgerämter in Deutschlands 40 größten Städten analysiert. Und zum fünften Mal landet Mönchengladbach auf dem letzten Platz.