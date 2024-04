Lesung in Mönchengladbach Auf eine Currywurst mit Gregor Gysi

Gregor Gysi war Parteivorsitzender der PDS (Partei des Demokratischen Sozialismus) und zehn Jahre Fraktionsvorsitzender der Linken im Deutschen Bundestag. Gysi ist Rechtsanwalt, Politiker, Autor und Moderator. Und in all diesen Funktionen stellt er sich seinem Publikum vor. Am Dienstag, 21. Mai, ist er Gast in der Kaiser-Friedrich-Halle und rezitiert aus verschiedenen Büchern. Seit Jahren begleitet der Journalist Hans-Dieter Schütt Gregor Gysi auf seinen Buchveranstaltungen. Er übernimmt die Moderation des Abends, der um 20 Uhr beginnt.