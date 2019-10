Ehemaliges Dilthey-Gelände in Mülfort : Die Stadtteilerkunder

Mönchengladbach Die Unternehmerfamilie Dilthey hat die Textilindustrie der Stadt entscheidend geprägt. Eine Stadtteilerkundung führte zum Dilthey-Gelände in Mülfort.

Seit 2016 finden in Rheydt Stadtteilerkundungen statt. Ein Team von freiwilligen Engagierten führt kostenfrei und an festgesetzten Terminen zu Gebäuden, Einrichtungen, öffentlichen und geschichtsträchtigen Plätzen. Jetzt wurde ein solch interessanter Ort angeboten: Eine Führung durch das heutige Gebiet der ehemaligen Dilthey-Fabriken. Sachkundiger Referent war Roland Weber, Nachbar im Gelände und Gemeindereferent an der Pfarre Herz Jesu in der GdG Rheydt-West.

Die Stadtteilerkunder bieten zwei weitere Führungen an. Am 16. Oktober führt Günter Leenen durchs Gladbacher Münster. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Haupteingang. Am 25. November geht es ins NEW-Blauhaus. Ausnahmsweise sind für beiden Führungen diesmal Voranmeldungen erwünscht.

Gestern und heute Die Geschichte von Rheydt ist eng mit der Textilindustrie verbunden, besonders mit der Familie Dilthey. Ein Rückblick macht deutlich, dass das Gebiet um Emil-Wienands-Straße und Schlachthofstraße eine wechselhafte Entwicklung erlebt hat. Vor etwa 140 Jahren standen auf dem Gelände in Mülfort zwei Fabriken, eine Spinnerei und eine Weberei, beide zur Familie Dilthey gehörend. Heute ist das Innenareal des Geländes am alten Schlachthof mit Häusern, Wohnungen, Restaurants und Gewerbetrieben besetzt. Um das großflächige Gelände herum sind Häuser und Wohnungen.

Das zwölfte Kind Die Familie Dilthey hat ihren Ursprung im Siegerland, so erklärt es Roland Weber. Wernhard Dilthey war das zwölfte Kind des Pfarrers Johann Heinrich Dilthey. Wernhard gründete 1796 in Rheydt die Firma „W. Dilthey & Co“. Durch Weitblick und finanziell unterstützt durch seine Mutter Lisette, erweiterte er das Unternehmen durch ein Spinnerei. 1861 wurde diese Spinnerei durch Wernhard und Bruder August in Betrieb genommen. August Dilthey, der gemeinsam mit vier Brüdern beteilig war, stieg Ende des 19. Jahrhunderts aus. Bruder Otto behielt die Schlachthofstraße, die restlichen Brüder gründeten in Rheindahlen eine Spinnerei. Mit seinen Söhnen Fritz, Siegfried und Hans gründete August am 26. Juli 1900 die Firma Aug. Dilthey & Söhne an der Brückenstraße. Dank der guten Qualität wurde 1911 die zweite Spinnerei eingerichtet.